В Пензе снесенные игровые площадки могут заменить новыми

В Пензе завершили снос игровых элементов на детских площадках в Первомайском и Ленинском районах, сообщили в городской администрации в четверг, 4 декабря.
Сейчас демонтаж конструкций проводят в Октябрьском районе.
Игровые элементы на детских площадках установили в 2021 году по программе исполнения наказов избирателей. Однако управление ЖКХ города не приняло их из-за несоответствия нормативным требованиям и государственным стандартам.
«Подрядчик обжаловал решение о расторжении контракта в суде, после чего была назначена экспертиза, которая подтвердила нарушения. Судебные решения остались неизменными: игровые элементы необходимо демонтировать в обязательном порядке», - пояснили в мэрии.
Подрядная организация подчинилась и в ноябре начала убирать оборудование. В некоторых дворах исчезли даже скамейки у подъездов, пожаловался депутат Алексей Иванов на сессии гордумы 28-го числа.
В администрации города заявили: рассматривается вопрос об установке новых, качественных и безопасных для детей игровых элементов в следующем году.
