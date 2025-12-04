Общество

В Пензе Дед Мороз поднялся к окнам палат детской больницы

В четверг, 4 декабря, пациентов областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова посетили Дед Мороз и Снегурочка. Они поднялись к окнам инфекционного корпуса на автовышке.

Режим предполагает ограничение контактов, поэтому лично встретиться с малышами сказочные гости не могли и общались с ними по телефону.

«Это хорошие эмоции, хорошее настроение, а это первый признак поправки. Знаете, когда дети лежат в больнице, у них совершенно нет поводов для радости, только ждешь, когда же ты поскорее выздоровеешь. А когда здесь к тебе в окно смотрят Дедушка Мороз и Снегурочка, конечно же, сразу идут дети на поправку», - процитировали праздничных персонажей в областном минкультуры.

В День написания писем Деду Морозу послания от пациентов им передали сотрудники больницы. Как показывает опыт, по большей части ребята желают здоровья родным и близким, а материальными подарками интересуются реже.

«Дети очень рады этому празднику, они всегда ждут Деда Мороза, для них это чудесный новогодний праздник, с положительными эмоциями они быстрее выздоравливают», - отметил заведующий инфекционным отделением № 1 Иван Прокофьев.

В Пензе визит сказочных персонажей в областную детскую больницу уже стал традицией. К социальной акции «Я верю в чудеса!» регион присоединился в 2021 году.

Источник — фото минкультуры области
