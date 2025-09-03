Пензенцам нужно остерегаться опасных лосиных мух

03.09.2025 | 08:37

Жителям Пензенской области, посещающим леса, следует быть осторожными и остерегаться лосиных мух и оленьих кровососок. Эти насекомые опасны тем, что переносят боррелиоз, как клещи.

Об этом пензенцев на своей странице во «ВКонтакте» предупредил председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.

«Активны в дневное время. Как правило, в тех местах, где много копытных. Грибники жалуются, что репеленты на них практически не действуют», - написал он.

Он посоветовал пензенцам обязательно закрывать голову и горло, использовать специальные костюмы-накидки.

«Большая просьба - по возможности отлавливайте таких мух и сохраняйте. Потом передадите нам и сообщите точные места нападения этих мух и даты. Возможно, у нас обитает не один такой вид!» - обратился к жителям региона Полумордвинов.

В комментариях подписчики сообщили, что лосиных мух особенно много в лесах у Заречного. Также насекомых видели вблизи Чемодановки Бессоновского района.

«Редкая мерзость. Если попадают в длинные волосы, только вычесывать или мытьем от них избавляться. Бррр...», - поделилась впечатлениями от встречи с этими насекомыми пензячка.