Россиянам назвали максимальную сумму компенсации за испорченный отдых - они могут получить до 30 тысяч рублей. Об этом «Постньюс» рассказал адвокат Дмитрий Седов.
Он отметил, что турист имеет право запросить компенсации в случае, если его планы нарушились из-за изменений графика вылета или стыковочных рейсов по вине туристического агентства или авиаперевозчика.
«Компенсация включает возмещение стоимости неиспользованных дней тура и выплату за нанесенный моральный ущерб. При этом судебная практика показывает, что суммы, как правило, невелики», - рассказал Седов.
По словам адвоката, чтобы добиться удовлетворительного решения суда, необходимо зафиксировать все нарушения заранее. После завершения поездки необходимо направить письменную претензию туристическому агентству и в случае отказа в компенсации обращаться в суд, добавил он.
Ранее отдохнувшие в Таиланде россияне подали иск на турагента на 887 тысяч рублей. Они потребовали вернуть полную стоимость поездки - 287 тысяч рублей, а также компенсировать нравственные страдания, которые они оценили в 600 тысяч рублей.
