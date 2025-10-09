Для родителей: квартиры с мастер-спальнями в семейную ипотеку

09.10.2025 | 17:59

Планировочные решения с мастер-спальнями доступны в сданном доме от строительной группы «Рисан» в центре Пензы, в том числе для приобретения с помощью семейной ипотеки.

В квартал бизнес-класса Svoboda на улице Революционной уже переехали первые семьи, к их числу еще можно присоединиться, причем с особым комфортом.

В продаже несколько планировок площадью более 70 кв. м с мастер-спальнями, которые станут оптимальным решением для семьи с детьми, ведь там личное пространство родителей обозначено особенно ясно - дополнительный санузел, а иногда и личная гардеробная находятся за дверью, ведущей в спальню.

По сути, у родителей своя квартира в квартире, где они могут чувствовать себя комфортно даже во время утренних сборов в школу, сад и на работу, при этом оставаясь рядом с подрастающими детьми.

Есть варианты квартир с большой классической кухней и отдельной гостиной, а есть европланировки, где эти две функции объединены и открывают еще больше возможностей для совместного досуга всей семьи и приема гостей.

В дополнение к квартире можно приобрести паркинг - места зарезервированы для будущих покупателей, чтобы они не столкнулись с проблемой парковки у дома в центре Пензы.

Интересно, что въезд на цокольной этаж предусмотрен с уровня земли без рампы, что подойдет даже для машин с низким дорожным просветом. Пеший человек может попасть туда как с улицы, так и на лифте - напрямую из квартиры, не выходя на улицу с ребенком в дождь и слякоть.

Важное преимущество проекта в том, что квартиры в сданном доме все еще доступны для приобретения в семейную ипотеку. Это значит, что можно сразу приступить к ремонту и быстро переехать. Особенно значим этот факт на фоне обсуждений повышения ставки по ипотеке для семей с одним ребенком.

Проконсультироваться с менеджером по продажам и ипотечным брокером, а также бесплатно забронировать понравившуюся квартиру можно в офисе продаж «Рисана» и по телефону 51-51-51.

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В., ИНН 583600095981.