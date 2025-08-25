Глава Кузнецка дал 2 совета горожанам после разгула стихии

25.08.2025 | 17:45

Кузнечанам следует более внимательно относиться к оповещениям о природных катаклизмах и страховать свое имущество. Такое мнение глава города Сергей Златогорский высказал на планерке в понедельник, 25 августа.

«Сезон дождей внезапно наступил, был тут у нас шквал с градом. Взбодрил нас. Когда все это происходило, я предполагал, что последствия будут пострашнее, но вроде все живы, и с сетевыми всякими вопросами мы справились достаточно быстро. Хотя много было деревьев поваленных и обрывов проводов, но наша коммунальная инфраструктура в основном выдержала нагрузку», - констатировал чиновник.

Он сообщил, что подобные катаклизмы в целом по стране становятся достаточно частыми, поэтому нужно обращать внимание на оповещения.

«Особенно, если есть штормовые предупреждения. В этот раз тоже было штормовое предупреждение. Надо нам на своем уровне более массированно, ударно оповещать о таких моментах. Когда идет просто сводка - это одно, когда штормовое - надо бить во все колокола, чтобы народ успел приготовиться: машины убрать из-под деревьев, накрыть их тентами и так далее», - пояснил Сергей Златогорский.

Также, по его мнению, важно страховать свои автомобили и имущество, особенно частные дома.

«Пишут: «У меня побило теплицу, компенсируйте». Я такое компенсировать не буду, у меня нет ни юридических оснований, ни финансовых возможностей. Если каждый дождик буду компенсировать, надо закрыть весь город», - отметил глава Кузнецка.

В заключение он признал, что в городе нет ливневой канализации, поэтому приходится ждать, пока вода сама сойдет.