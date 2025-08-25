26 августа пензенцам стоит подумать о зонтах и куртках

25.08.2025 | 20:30

Во вторник, 26 августа, погода в Пензенской области будет прохладной и дождливой. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров остановятся на отметках +5...+10 градусов, днем температура поднимется до +16...+21.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь.

26 августа в народном календаре день Тихона Страстного. Гром в этот день обещал, что осень будет теплой, а холода наступят нескоро. Сильный дождь - к снежной зиме.