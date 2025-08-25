26 августа пензенцам стоит подумать о зонтах и куртках

Во вторник, 26 августа, погода в Пензенской области будет прохладной и дождливой. Прогноз дали в Приволжском УГМС.
Ночью столбики термометров остановятся на отметках +5...+10 градусов, днем температура поднимется до +16...+21.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь.
Ранее синоптики рассказали, какой будет последняя неделя лета в Пензе.
26 августа в народном календаре день Тихона Страстного. Гром в этот день обещал, что осень будет теплой, а холода наступят нескоро. Сильный дождь - к снежной зиме.
