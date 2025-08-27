28 августа в Пензенскую область придет антициклон

27.08.2025 | 22:00

28 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +5...+10 градусов, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Днем воздух прогреется до +16...+21, осадки не прогнозируются. Следующая ночь по температуре окажется такой же, как предыдущая.

На протяжении суток будет дуть западный ветер, который придет на смену юго-западному. Его порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что во второй половине рабочей недели атмосферные фронты уступят влияние антициклону, с приходом которого осадки прекратятся, но температурный режим останется пониженным.

В старину подмечали: если 28 августа погода хорошая, то старое бабье лето (с 13 по 21 сентября) будет ненастным.