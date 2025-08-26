27 августа в Пензенской области будет по-осеннему прохладно

26.08.2025 | 20:30

В Пензенской области в среду, 27 августа, сохранится по-осеннему прохладная погода. Ожидаются осадки.

В ночь на среду температура опустится до +5...+10 градусов, сообщили синоптики Приволжского УГМС. В большинстве районов области пройдет кратковременный дождь или гроза.

Утром термометры покажут около +13 градусов. Прогнозируется солнечная погода.

Днем ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Местами порывы достигнут 15-18 м/с. Местами пройдут осадки, в некоторых районах вероятна гроза. Воздух прогреется до +15...+20 градусов.

Вечером и ночью, по прогнозам, температура опустится до +10.