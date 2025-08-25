Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя лета в Пензе

25.08.2025 | 17:12

Погода в последнюю неделю лета в Пензенской области будет меняться. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В первой половине в регионе сохранится влияние атмосферных фронтов. Временами ожидаются дожди различной интенсивности, в отдельных районах с порывистым ветром», - проинформировала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем на дежурство заступит антициклон, осадки прекратятся.

Температурный режим в будни будет оставаться пониженным - по ночам ожидается от +4 до +11 градусов, днем +15…+21.

Однако в выходные синоптики прогнозируют возвращение тепла, столбики термометров могут подняться до +28 градусов.