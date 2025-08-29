Синоптики рассказали, какими будут последние летние выходные

29.08.2025 | 12:04

В предстоящие выходные погода в Пензенской области наладится, так что последние дни августа окажутся по-настоящему летними.

«Причина тому - господство обширного антициклона», - пояснила начальник отдела прогнозирования Приволжского УГМС Светлана Иванкова.

По ее словам, южный ветер станет поставлять в регион сухой и жаркий воздух, поэтому на улице будет солнечно, сухо и жарко.

30 августа столбики уличных термометров днем могут подняться до +29 градусов, 31-го числа - до +31. По ночам ожидается до +15.

В течение рабочей недели погода в Пензенской области менялась: сначала сохранялось влияние атмосферных фронтов, шли дожди различной интенсивности, в отдельных районах - с порывистым ветром; затем на дежурство заступил антициклон, осадки прекратились.