Как спаять полипропиленовые трубы?

Вопрос от интернет-пользователя
В ванной нужно изменить расположение водопроводных труб из полипропилена. Мастер выставил неадекватный ценник, хотя я слышал, что там ничего сложного. Как это сделать самому?
Ответ специалиста
Соединить полипропиленовые трубы на самом деле просто. Для этого потребуются:
- специальный паяльник (для редкой работы подойдет обычный, стоимостью около 1 500 рублей);
- насадки разных диаметров (они часто идут в наборе с устройством);
- ручной труборез (в среднем его цена - около 500 рублей, но можно найти дешевле);
- фитинги (соединительные муфты, углы, тройники, заглушки и т. д., в зависимости от цели);
- удлинитель;
- таз (чтобы слить воду из труб).
Для начала нужно произвести замеры и подготовить материал: нарезать трубы, положить рядом на полу необходимые фитинги. После этого необходимо перекрыть воду на участке, где будут проводиться работы.
Теперь можно приступать. Аккуратно перережьте трубу, слейте воду и насухо протрите край (не должно быть пыли и грязи). Разогрейте паяльник, предварительно закрепив на нем насадки нужного диаметра.
Дождитесь, когда устройство будет готово к работе, и наденьте на насадки трубу и фитинг одновременно. Досчитайте до 10 и снимите элементы. Дальше нужно действовать быстро: проверьте отверстия (не слишком ли они заужены) и вставьте трубу в фитинг, не проворачивая. Удерживайте детали, пока они не зафиксируются.
Соединение должно остыть в течение пары минут, после чего его можно проверять.
Перед пайкой труб с алюминиевой фольгой рекомендуется использовать торцеватель, чтобы убрать металл со среза.
