Как спаять полипропиленовые трубы?

26.08.2025 | 15:03

Вопрос от интернет-пользователя

В ванной нужно изменить расположение водопроводных труб из полипропилена. Мастер выставил неадекватный ценник, хотя я слышал, что там ничего сложного. Как это сделать самому?

Ответ специалиста

Соединить полипропиленовые трубы на самом деле просто. Для этого потребуются:

- специальный паяльник (для редкой работы подойдет обычный, стоимостью около 1 500 рублей);

- насадки разных диаметров (они часто идут в наборе с устройством);

- ручной труборез (в среднем его цена - около 500 рублей, но можно найти дешевле);

- фитинги (соединительные муфты, углы, тройники, заглушки и т. д., в зависимости от цели);

- удлинитель;

- таз (чтобы слить воду из труб).

Для начала нужно произвести замеры и подготовить материал: нарезать трубы, положить рядом на полу необходимые фитинги. После этого необходимо перекрыть воду на участке, где будут проводиться работы.

Теперь можно приступать. Аккуратно перережьте трубу, слейте воду и насухо протрите край (не должно быть пыли и грязи). Разогрейте паяльник, предварительно закрепив на нем насадки нужного диаметра.

Дождитесь, когда устройство будет готово к работе, и наденьте на насадки трубу и фитинг одновременно. Досчитайте до 10 и снимите элементы. Дальше нужно действовать быстро: проверьте отверстия (не слишком ли они заужены) и вставьте трубу в фитинг, не проворачивая. Удерживайте детали, пока они не зафиксируются.

Соединение должно остыть в течение пары минут, после чего его можно проверять.

Перед пайкой труб с алюминиевой фольгой рекомендуется использовать торцеватель, чтобы убрать металл со среза.