История Пензы: За администрацией Пензы установлена военная техника

19.12.2025 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В годы Великой Отечественной войны основной боевой машиной СССР был Т-34, а вот всю тяжесть следующих вооруженных конфликтов на себе вынес внук легендарного танка, Т-54, который можно детально рассмотреть за городской администрацией.

Полномасштабное производство боевой машины началось незадолго до корейской войны. По тем временам это был лучший танк в мире, превосходивший зарубежные аналоги. Он мог выдержать несколько попаданий в упор от американского M26 «Першинг».

Выделялся Т-54 и внешним видом: «Он производил впечатление, - писал руководитель госкомиссии, полковник Кульчицкий, - его формы учитывали необходимые углы встречи с будущими снарядами противника, что придавало Т-54 соответствующую обтекаемость и красоту».

Советский танк ярко показал себя в деле. Во время «Пасхального наступления» северовьетнамской армии в 1972 году один из экипажей в одиночку ворвался в расположение американской части и уничтожил 7 танков. Его удалось остановить, только повредив траки из гранатометов.

В другой раз, в ходе Шестидневной войны между Израилем и Египтом, противники встретились лицом к лицу. Израильские танкисты сразу открыли огонь по советской машине, но все снаряды отскакивали от брони Т-54.

Более того, это был первый советский танк, который мог бы воевать в условиях ядерной войны. Т-54 до сих пор стоит на вооружении многих стран.