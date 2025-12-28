Общество

Для пензенцев подготовили уже пять хоккейных площадок

Печать
Telegram

Устойчивые минусовые температуры позволяют заливать хоккейные площадки во дворах и на пришкольных территориях. Всего их, по плану, будет больше 30.

Для пензенцев подготовили уже пять хоккейных площадок

«На сегодняшний день готовы объекты на Бакунина, 115, Касаткина, 8, Мира, 62 и Ушакова, 15, а также в районе детсада № 130 по улице Турищева», - сообщил глава города Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте».

На 25 площадках работы еще не закончены.

Для пензенцев подготовили уже пять хоккейных площадок

Подготовка участков началась 24 декабря. На тот момент работы шли на улицах Егорова и Жемчужной.

С 3 января по 13 адресам станут работать дворовые тренеры. График их работы опубликован на сайте городского спорткомитета.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото со страницы Олега Денисова во «ВКонтакте»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети