Для пензенцев подготовили уже пять хоккейных площадок

28.12.2025 | 11:26

Устойчивые минусовые температуры позволяют заливать хоккейные площадки во дворах и на пришкольных территориях. Всего их, по плану, будет больше 30.

«На сегодняшний день готовы объекты на Бакунина, 115, Касаткина, 8, Мира, 62 и Ушакова, 15, а также в районе детсада № 130 по улице Турищева», - сообщил глава города Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте».

На 25 площадках работы еще не закончены.

Подготовка участков началась 24 декабря. На тот момент работы шли на улицах Егорова и Жемчужной.

С 3 января по 13 адресам станут работать дворовые тренеры. График их работы опубликован на сайте городского спорткомитета.