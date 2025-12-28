Для пензенцев подготовили уже пять хоккейных площадок

Устойчивые минусовые температуры позволяют заливать хоккейные площадки во дворах и на пришкольных территориях. Всего их, по плану, будет больше 30.
«На сегодняшний день готовы объекты на Бакунина, 115, Касаткина, 8, Мира, 62 и Ушакова, 15, а также в районе детсада № 130 по улице Турищева», - сообщил глава города Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте».
На 25 площадках работы еще не закончены.
Подготовка участков началась 24 декабря. На тот момент работы шли на улицах Егорова и Жемчужной.
С 3 января по 13 адресам станут работать дворовые тренеры. График их работы опубликован на сайте городского спорткомитета.
Последние новости
- 29 декабря в Пензенской области снова выпадет снег
- Опубликованы поправки в правила сдачи экзаменов на права
- Обнародован режим работы детских поликлиник в новогодние праздники
- Определен график работы поликлиник для взрослых в праздники
- 29 декабря в 1 микрорайоне Пензы отключат свет
- 28 декабря в Пензенской области вновь ожидается снегопад
- В УЖКХ объяснили, почему нет привычных клумб на Лермонтова, 2
- В Пензе торжественно открыли Арбековский рынок
- Глава Пензы рассказал о своей очереди помогать дворнику
- Названо оптимальное время для новогоднего застолья
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!