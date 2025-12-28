29 декабря в Пензенской области снова выпадет снег

28.12.2025 | 16:16

29 декабря в Пензенской области будет облачно и снежно. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут -4...-9 градусов, днем ожидается -1...-6. Следующей ночью похолодает снова до -4...-9.

На протяжении суток станет дуть юго-восточный ветер с постоянной скоростью 8-13 м/с.

В прогнозе небольшой, местами умеренный и мокрый снег в течение всего дня.

В народном календаре 29 декабря - Агей Инесей. Густой иней на деревьях и постройках в этот день сулил теплые Святки. Если с утра стоял сильный мороз, считалось, что он продержится до Крещения.