29 декабря в Пензенской области снова выпадет снег

29 декабря в Пензенской области будет облачно и снежно. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на понедельник уличные термометры покажут -4...-9 градусов, днем ожидается -1...-6. Следующей ночью похолодает снова до -4...-9.
На протяжении суток станет дуть юго-восточный ветер с постоянной скоростью 8-13 м/с.
В прогнозе небольшой, местами умеренный и мокрый снег в течение всего дня.
В народном календаре 29 декабря - Агей Инесей. Густой иней на деревьях и постройках в этот день сулил теплые Святки. Если с утра стоял сильный мороз, считалось, что он продержится до Крещения.
