Обнародован режим работы детских поликлиник в новогодние праздники

28.12.2025 | 11:26

В новогодние праздники детские поликлиники Пензы продолжат работу, сообщили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника». Если юным жителям областного центра экстренно понадобится медицинская помощь, их родители смогут обратиться к дежурным врачам.

Режим работы детских поликлиник № 1, 2, 3, 4, 6, 8, а также отделений на Пушанина, 20а, и Светлой, 1, будет следующим:

- 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8 января с 8:00 до 13:30 станут дежурить врачи-педиатры, врачи-специалисты (адреса следует уточнять в контакт-центре по тел.: 122*4, 990-130). Процедурный кабинет будет открыт, вызвать врача на дом можно будет с 8:00 до 12:00. Также не перестанут выписывать лекарственные средства и оформлять больничные листки;

- 1, 4, 7, 11 января с 8:00 до 13:30 будут дежурить педиатры в поликлиниках, открыт процедурный кабинет, выпишут лекарственные средства, оформят больничные листки. Вызовы на дом не принимаются;

- 9 января поликлиники будут работать с 8:00 до 20:00, но график необходимо уточнять в контакт-центре. Вызвать врача на дом можно будет с 8:00 до 12:00;

- 10 января - с 8:00 до 16:00, график работы врачей и медслужб также потребуется уточнять в контакт-центре. Вызвать доктора на дом можно будет с 8:00 до 12:00.

Для льготной категории граждан аптека на пр. Победы, 95, будет работать 2, 5, 6, 8, 9 января с 8:00 до 13:30.

График работы контакт-центра (тел.: 122*4, 990-130):

- 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января: вызовы на дом - с 8:00 до 12:00, запись на прием - с 7:30 до 14:30;

- 1, 4, 7, 11 января вызовы на дом не принимаются, запись на прием - с 7:30 до 14:30.