29 декабря в 1 микрорайоне Пензы отключат свет

28.12.2025 | 09:53

В понедельник, 29 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса в микрорайоне Дегтярный Затон.

С 8:30 до 15:00 без света останутся:

- ул. Баженова, 24, 24а, 37а, 39, 59, 61, 61а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 79а, 92;

- ул. Бунина, 2-4, 6, 8, 10; пр-д Бунина, 1-12, 14;

- пр-д Вересаева, 1, 3, 5;

- ул. Достоевского, 1, 1а, 3, 3а, 15а, 39, 82, 84; пр-д Достоевского, 15; 1-й пр-д Достоевского 1-15, 17, 19, 21, 56, 56в, 64, 66, 68, 70, 72;

- ул. Казанская, 32, 38;

- ул. Крымская, 9, 11, 13, 15, 17, 89, 91; 1-й Крымский пр-д, 1, 1а, 1Б, 2, 3, 5, 7;

- ул. Литературная, 2,5, 41; 1-й Литературный пр-д, 1, 2а, 5-8, 10;

- ул. Живописная, 2, 2а, 4, 6, стр. 8, 10, 12, стр. 48а, 49;

- ул. Столыпина, 5, 7;

- ул. Шишкина, 1-22, 25, 27, 28, стр. 29, з/у 33.

Отключения связаны с работами на сетях.