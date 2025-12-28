Опубликованы поправки в правила сдачи экзаменов на права

28.12.2025 | 13:19

В российском МВД подготовили проект постановления, меняющего правила сдачи экзаменов на водительские права. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно корректировкам, медицинские справки о наличии либо отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем переведут в электронный формат. Предъявлять их в ГАИ не понадобится - необходимые сведения инспекторы получат из реестра Минздрава (он появится 1 марта 2027 года).

При выявлении новых заболеваний, препятствующих вождению, автовладелец получит уведомление из медучреждения о внеочередном обязательном осмотре. Обследование необходимо пройти в течение 3 месяцев, иначе удостоверение станет недействительным.

«Для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического, назначается повторный теоретический экзамен, который проводится не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного срока», - говорится далее в пояснительной записке.

В проекте постановления детализируется запрет на использование аппаратуры (скрытые наушники, видеокамеры и т. п.) при сдаче экзаменов. Если обнаружится нарушение, результаты испытаний аннулируют, а к повторной сдаче допустят не раньше чем через год.

Инспекторы, со своей стороны, обязаны обеспечить аудио- и видеозапись теоретического тестирования в режиме реального времени.

Если постановление примут, оно вступит в силу с момента официального опубликования, кроме положений, которые станут действовать после 1 марта 2027-го. Пока что документ только начал проходить общественное обсуждение.