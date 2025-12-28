Определен график работы поликлиник для взрослых в праздники

В ГБУЗ «Городская поликлиника» установили график работы пензенских поликлиник для взрослых в новогодние праздники.
31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января с 8:00 до 14:00 в поликлинических отделениях будут функционировать кабинеты неотложной помощи. В эти дни можно вызвать врача на дом, получить медпрепараты, листки нетрудоспособности, справки о смерти и т. п.
«Работа врачей-специалистов, врачебных комиссий, клинико-диагностической лаборатории и рентген-кабинетов - согласно утвержденному графику», - добавили в ГБУЗ.
1, 4, 7, 11 января с 8:00 до 14:00 оказание неотложной помощи предусмотрено только в поликлиниках (без вызовов на дом). Продолжится выдача лекарств и документов.
Контакт-центр станет работать ежедневно с 8:00 до 14:00, вызовы для оказания помощи на дому примут 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января с 8:00 до 12:00.
При необходимости можно будет обратиться к дежурному администратору по номеру 8 (902) 342-63-00.
Последние новости
- 29 декабря в Пензенской области снова выпадет снег
- Опубликованы поправки в правила сдачи экзаменов на права
- Обнародован режим работы детских поликлиник в новогодние праздники
- Для пензенцев подготовили уже пять хоккейных площадок
- 29 декабря в 1 микрорайоне Пензы отключат свет
- 28 декабря в Пензенской области вновь ожидается снегопад
- В УЖКХ объяснили, почему нет привычных клумб на Лермонтова, 2
- В Пензе торжественно открыли Арбековский рынок
- Глава Пензы рассказал о своей очереди помогать дворнику
- Названо оптимальное время для новогоднего застолья
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!