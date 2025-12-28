Определен график работы поликлиник для взрослых в праздники

28.12.2025 | 11:03

В ГБУЗ «Городская поликлиника» установили график работы пензенских поликлиник для взрослых в новогодние праздники.

31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января с 8:00 до 14:00 в поликлинических отделениях будут функционировать кабинеты неотложной помощи. В эти дни можно вызвать врача на дом, получить медпрепараты, листки нетрудоспособности, справки о смерти и т. п.

«Работа врачей-специалистов, врачебных комиссий, клинико-диагностической лаборатории и рентген-кабинетов - согласно утвержденному графику», - добавили в ГБУЗ.

1, 4, 7, 11 января с 8:00 до 14:00 оказание неотложной помощи предусмотрено только в поликлиниках (без вызовов на дом). Продолжится выдача лекарств и документов.

Контакт-центр станет работать ежедневно с 8:00 до 14:00, вызовы для оказания помощи на дому примут 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января с 8:00 до 12:00.

При необходимости можно будет обратиться к дежурному администратору по номеру 8 (902) 342-63-00.