14 августа пензенцам не стоит забывать дома зонты

13.08.2025 | 22:00

В четверг, 14 августа, пензенцев ждет очередной дождливый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +10...+15 градусов, днем столбики поднимутся до +18...+23.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 13 метров в секунду.

В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами с грозой.

14 августа в народном календаре - Медовый спас. Предки верили, что дождь в этот день предвещает сырую и холодную осень, а солнечная погода, наоборот, сухую и теплую.