В России продлили программу материнского капитала

28.02.2025 | 20:48

Программа материнского капитала в России продлена до 31 декабря 2030 года. Закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее завершить программу планировали в конце 2026 года, однако в декабре 2024-го стало известно, что ее решили продлить.

Данный вид поддержки появился в 2007-м и изначально распространялся на семьи, где родился второй ребенок.

С 2020-го граждане стали получать деньги при появлении первенца.

С 2022-го маткапитал индексируют на уровень фактической инфляции.

Сейчас размер сертификата на первого ребенка составляет более 690 000 рублей. Если семья уже получала маткапитал, то при рождении второго ей положено еще около 222 000.