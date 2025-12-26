Опубликован график перечисления пенсий и пособий в январе

26.12.2025 | 10:58

В январе 2026 года выплаты пенсий и пособий претерпят небольшие изменения из-за новогодних каникул. Традиционно деньги начисляются с 3 по 25 число каждого месяца, но в связи с нерабочими днями с 1 по 11 января часть пенсионеров и семей с детьми получит выплаты заранее - уже в конце декабря 2025 года.

Зачисление средств пройдет в период с 25 по 29 декабря. Это касается страховых, социальных и государственных пенсий, различных пособий на детей, беременным женщинам, зачисляемых через банки.

Если же стандартная дата выплаты приходится на период после 12 января, деньги будут переведены по обычному графику - уже в январе 2026 года. Это же касается и единовременных пособий, например, при рождении ребенка.

Но некоторые выплаты будут перенесены на более ранние даты. В случае если день перечисления денежных средств приходится на выходной или праздничный день, то перечисление производится накануне этого дня.

Так, выплаты, запланированные на 17–18 января, поступят 16 числа, а средства, которые должны были быть перечислены 24–25 января, поступят на день раньше - 23 января.

Перевод через банки, в том числе на карты платежной системы «Мир», осуществляется в течение одного дня. Для пенсионеров, которые получают выплаты через почту, выплаты начнутся с 12 января и будут продолжаться до конца месяца. Если установленная дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, деньги также будут выданы в ближайший рабочий день.

Если пенсия не поступила в назначенный день, первым шагом рекомендуется обратиться в банк или в отделение Социального фонда по месту жительства. Также работает единая бесплатная горячая линия СФР: 8 (800) 100-00-01.