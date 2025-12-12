Часть граждан получит январскую пенсию досрочно

В Пензенской области части получателей переведут январскую пенсию в декабре. Речь идет о гражданах, кому выплаты приходят в первой половине месяца.
Переводы сделают досрочно из-за грядущих новогодних каникул, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», график останется прежним.
С января 2026 года страховые пенсии в стране увеличат на 7,6%. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Кроме того, с 1 апреля 2026-го с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера проиндексируют социальные пенсии, отмечается на сайте Кремля. Такие выплаты назначают по старости, инвалидности, в случае потери кормильца.
Новости по теме
- В 2026 году вырастут почти все пенсии и пособия
- Пенсионеры могут узнать новый размер своей пенсии
- Для ряда граждан могут увеличить компенсацию расходов на ЖКУ
- Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой
- В Госдуме высказались о будущем пенсионного возраста в России
- Жительнице Лунинского района заплатили за брак с участником СВО
- Россиян предупредили о росте «бабушкиных схем» при продаже машин
- Опубликован декабрьский график перечисления пенсий и пособий
- Пензячка спрятала в ботинках 450000 рублей для мошенников
- В России не отвечавшую на звонки пенсионерку объявили мертвой по ошибке
Последние новости
- В Пензенской области не хватает хирургов и эндокринологов
- Каменским электрикам задерживали и занижали зарплату
- В хирургическом корпусе больницы Бурденко завершили ремонт
- S, M, L: в городе-курорте «Юга» представлены дома разного формата
- В сквере «Семейный» планируют сделать спортивный городок
- Описана мошенническая схема со «школьными дневниками»
- Циклонический вихрь: в выходные пензенцев ждет ненастье
- В Пензе на Шуисте могут построить бассейн
- На ГПЗ появится полноценная детская поликлиника
- В минздраве развеяли слух о закрытии пункта забора анализов на ГПЗ
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!