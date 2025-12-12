Часть граждан получит январскую пенсию досрочно

12.12.2025 | 17:18

В Пензенской области части получателей переведут январскую пенсию в декабре. Речь идет о гражданах, кому выплаты приходят в первой половине месяца.

Переводы сделают досрочно из-за грядущих новогодних каникул, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», график останется прежним.

С января 2026 года страховые пенсии в стране увеличат на 7,6%. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Кроме того, с 1 апреля 2026-го с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера проиндексируют социальные пенсии, отмечается на сайте Кремля. Такие выплаты назначают по старости, инвалидности, в случае потери кормильца.