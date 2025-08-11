Сетевое издание|18+|Понедельник|11 авг 2025|12:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |

Общество

Места хватит всем: просторная квартира с 2 санузлами в Supernova

Печать
Telegram

Когда в семье двое или больше детей, вопрос личного пространства для каждого становится одним из главных.

Новая просторная 4-комнатная квартира евроформата в ЖК Supernova позволяет обустроить отдельные помещения для малышей и подростков, предусмотреть уголки для игр, учебы и творчества, а также создать уютную зону отдыха для родителей.

В квартире предусмотрено сразу 2 санузла, что значительно повышает уровень ежедневного комфорта и особенно удобно для больших семей: утро проходит без очередей и спешки, а все члены семьи всегда чувствуют себя свободно.

Места хватит всем: просторная квартира с 2 санузлами в Supernova

Места хватит всем: просторная квартира с 2 санузлами в Supernova

Места хватит всем: просторная квартира с 2 санузлами в Supernova

В такой квартире проще поддерживать порядок, организовывать семейные вечера и принимать гостей, не жертвуя личным комфортом каждого члена семьи. К тому же уже выполненная качественная отделка экономит силы, время и бюджет, освобождая от необходимости затяжного и утомительного ремонта.

В отделке используются современные и качественные материалы: износоустойчивый ламинат 32-го класса, в прихожей - практичный керамогранит. Стены оклеены обоями под покраску в спокойных пастельных оттенках, что задает основу для создания индивидуального декора. Белый матовый натяжной потолок с современными точечными светильниками обеспечивает приятное и ровное освещение, визуально расширяя пространство. Классические межкомнатные двери придают интерьеру элегантность, а надежная металлическая входная дверь отвечает за безопасность.

Санузлы уже полностью укомплектованы современной сантехникой и готовы к ежедневному использованию без необходимости ремонта или доработки.

Места хватит всем: просторная квартира с 2 санузлами в Supernova

Места хватит всем: просторная квартира с 2 санузлами в Supernova

Особое внимание в жилом комплексе Supernova уделено созданию мест для безопасного и интересного досуга детей. На территории комплекса оборудованы современные игровые площадки с разнообразными зонами для активных игр и развития. Дети могут весело и безопасно проводить время на свежем воздухе - кататься на горках и качелях, лазить по сеткам и участвовать в подвижных играх, знакомиться с соседями и заводить новых друзей.

Жилой комплекс Supernova уже сдан, ключи от квартиры можно получить сразу после оформления документов.

Телефон офиса продаж (8412) 50-09-46. Сайт проекта rks-penza.ru.

Застройщик - ООО «СЗ «РКС-Пенза».

Реклама. Заказчик - ООО «СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте