В «Кантри» открыты продажи квартир в доме с видом на площадь

12.08.2025 | 18:33

Первый дом третьего этапа строительства в «Кантри» от «Рисана» выведен в продажу. Теперь можно приобрести квартиры в загородном квартале с видом на будущую площадь Событий.

Этот дом кирпичный, 10-этажный, с тремя сквозными подъездами с выходами во двор и во внешнюю часть квартала. Квартиры - от студий до 3-комнатных, от 33 до 88 кв. метров.

Площадь Событий задумана как объединяющее многосценарное место для всех жителей, от детей и подростков до взрослых и пожилых людей. Здесь появится спортивная площадка с трибуной для зрителей, современный досуговый центр, шатер для летних мероприятий и отдыха в тени, городские огороды и игровая зона.

В досуговом центре будут проходить праздники, мастер-классы, встречи клубов по интересам, а шатер обеспечит комфорт и в зной, и в легкий дождь, что особенно актуально, если лето выдастся, как в этом году.

Спортивная площадка станет местом для командных игр и турниров, а трибуны - для поддержки команд и общения с соседями. Это дополнительная возможность завести знакомства и новое спортивное хобби.

На периферии площади и самого «Кантри» предусмотрена площадка для барбекю, чтобы прочувствовать загородную жизнь и чаще радовать близких блюдами на гриле.

Если площадь станет местом событий и ярких впечатлений, то дворы в квартале созданы для тихих разговоров по душам, игр малышей и утренних воркаут-тренировок, заряжающих энергией на весь день.

Все дома комплекса «Кантри» будут располагаться на закрытой территории, объединенной в мини-кварталы по 5 зданий. Такое устройство позволяет жителям свободно перемещаться между дворами, используя всю инфраструктуру квартала, при этом посторонних окажется минимум.

Первый этап «Кантри» уже завершен: сданы пять домов, благоустроен просторный двор, созданы парковки и отдельная зона для выгула и дрессировки собак. Второй и третий этапы - в стадии строительства.

Квартиры в новом доме уже доступны для бронирования. Записаться на экскурсию и узнать подробности можно по телефону 51-51-51 или на сайте risan-penza.ru.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Веселовка-4». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Веселовка-4».