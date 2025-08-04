На Южной Поляне продлили отключение горячей воды

04.08.2025 | 17:08

Проведение гидравлических испытаний на Южной Поляне в Пензе продлевается до 10 августа, сообщили ресурсники в понедельник, 4 августа.

Дело в том, что в процессе были выявлены новые повреждения на тепловых сетях.

Без горячей воды останутся дома по следующим адресам:

- ул. Калинина, 80, 89, 91, 97, 97Б, 99а, 100, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 108а, 109, 110, 110а, 111, 113;

- ул. Лобачевского, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

- 1-й проезд Лобачевского, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18;

- 2-й проезд Лобачевского, 1/20;

- ул. Краснова, 32, 36, 38, 40, 50, 54, 58;

- ул. Металлистов, 2;

- ул. Богданова, 61, 92;

- ул. Ватутина, 2, 2а, 4, 6, 6а;

- ул. Гоголя, 81, 85;

- ул. Красная Горка, 36;

- ул. Тамбовская, 1, 1Б, 9, 9а, 11;

- ул. Красная, 9, 23, 29, 33а, 40, 49, 64, 64а, 65, 74;

- ул. Красная/Свердлова, 19/55;

- ул. Свердлова, 49, 77, 79а;

- ул. Маршала Крылова, 3а, 13;

- ул. Куйбышева, 10, 10а, 11, 21/48;

- ул. К. Маркса, 5, 8/60;

- ул. Лермонтова, 3.

Под отключение попали и соцобъекты:

- детсад № 150 (1-й проезд Лобачевского, 10),

- филиалы № 1 и 3 детсада № 52 (ул. Красная, 26а, и ул. Гоголя, 83),

- гимназия № 4,

- областной центр спецвидов медпомощи,

- медсанчасть областного УМВД России,

- офтальмологическая больница,

- клиника Фомина,

- туберкулезная больница,

- ПГУ и его общежитие (ул. Лермонтова, 14),

- административные здания (ул. Красная Горка, 26, и ул. Лермонтова, 30).

Горячую воду должны были вернуть людям в 20:00 3 августа. Ее отключили 28 июля.