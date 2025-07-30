31 июля в 10 домах в Дальнем Арбекове на сутки отключат воду

30.07.2025 | 09:54

В нескольких домах в Дальнем Арбекове на сутки отключат воду, сообщили в администрации Пензы. Ее не будет с 8:00 четверга, 31 июля, до 8:00 1 августа.

Подачу ресурса прекратят по следующим адресам:

- улица 65-летия Победы, 3, 5, 12, 16, 20, 24, 26;

- улица Бутузова, 3, 7, 11.

Отключение необходимо для врезки водопровода строящегося объекта, уточнили в мэрии.

Пензенцам напоминают: потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, так что в первые часы напор воды может быть снижен. Запасаться ею рекомендуется накануне в дневное время.

Ранее стало известно, что выбрана новая дата для масштабного отключения воды в Пензе, которое изначально планировали на 29 июля, а потом решили перенести. Список адресов, где не будет воды с 8:00 5 августа до 8:00 6-го числа, можно посмотреть здесь.