Названа дата масштабного отключения воды в Пензе

Выбрана новая дата для масштабного отключения воды в Пензе, которое изначально планировали на 29 июля, а потом решили перенести. Оно состоится во вторник, 5 августа, сообщили в Горводоканале.
Ресурс отключат в связи с подготовкой к отопительному сезону: нужно остановить насосную станцию водопровода «Подгорная Новая», заменить запорную арматуру на распределительной сети.
Без воды с 8:00 5 августа до 8:00 6-го числа останутся жители домов по следующим адресам:
- пр-д 8 Марта,
- ул. 8 Марта,
- ул. 9 Января,
- ул. Авиационная,
- Автоматный пер.,
- ул. Автономная,
- ул. Автономный Порядок,
- Автономный пр-д,
- ул. Активная,
- 2-й и 3-й Активные пр-ды,
- ул. Ангарская,
- 1-й и 2-й пр-ды Архангельского,
- ул. Архангельского,
- ул. Астраханская,
- ул. Аустрина,
- пр-д Бадигина,
- ул. Бадигина,
- ул. Баженова,
- ул. Байдукова,
- ул. Байкова,
- ул. Бакунина,
- ул. Баумана,
- ул. Бекешская,
- ул. Беляева,
- ул. Белякова,
- ул. Береговая,
- пр-д Богданова,
- ул. Богданова,
- ул. Бригадная,
- Бригадный туп.,
- ул. Б. Бугровка,
- ул. М. Бугровка,
- пр-д Будашкина,
- пр-д Будищева,
- ул. Будищева,
- ул. Бурденко,
- ул. Буровая,
- пер. Буровой,
- пр-д Буровой,
- ул. Ватутина,
- 1-й пр-д Верещагина,
- ул. Волжская,
- 3-й Волжский пр-д,
- ул. Володарского,
- ул. Воровского,
- ул. Ворошилова,
- ул. Восточная,
- ул. Вяземского,
- ул. Гагарина,
- ул. Галетная,
- 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й Галетные пр-ды,
- ул. Гастелло,
- ул. Германа Титова,
- ул. Герцена,
- ул. Гладкова,
- ул. Гоголя,
- пр-д Гончарова,
- ул. Гончарова,
- Горбатов пер.,
- 1, 2 и 3-й Городищенские пр-ды,
- Горочный пр-д,
- ул. Гражданская, д. 66
- 1, 2 и 3-й Гражданские пр-ды,
- 3, 4 и 5-й пр-ды Громова,
- ул. Громова,
- пр-д Дарвина,
- ул. Дарвина, д. 3
- ул. Дегтярная, д. 1
- ул. Декабристов, д. 24
- ул. Демченко, д. 10
- 1, 2, 3 и 4-й пр-ды Демьяна Бедного,
- ул. Демьяна Бедного,
- ул. Депутатская,
- ул. Дзержинского,
- ул. Докучаева,
- ул. Долгова,
- ул. Долгорукова,
- ул. Егорова,
- ул. Ерик,
- ул. Есенина,
- ул. Железнодорожная,
- ул. Жемчужная,
- Жемчужный пр-д,
- ул. Жуковского,
- ул. Заводская,
- Заводское шоссе,
- ул. Загоскина,
- ул. Заречная,
- СНТ Заря,
- ул. Затонная,
- 1-й и 2-й Затонные пр-ды,
- ул. Звездная,
- ул. Зеленый Овраг,
- ул. Злобина,
- ул. Измайлова,
- ул. Индустриальная,
- 2-й Индустриальный пер., 6,
- Индустриальный пер.,
- Индустриальный пр-д,
- ул. Инициативная,
- ул. Инсарская,
- ул. ИТР,
- ул. Кавказ,
- ул. Казанская,
- 1-й и 2-й Казанские пр-ды,
- пр-д Калинина, 2,
- ул. Калинина,
- ул. Каляева,
- ул. Каракозова,
- ул. Карла Маркса,
- ул. Карпинского,
- ул. Карьерная,
- ул. Касаткина,
- ул. Каштановая,
- 1, 2 и 3-й Каштановые пр-ды,
- ул. Киевская,
- ул. Кирова,
- ул. Кирпичная,
- пр-д Клары Цеткин, 4,
- ул. Клары Цеткин,
- ул. Ключевая,
- ул. Ключевского,
- ул. Колхозная,
- 2, 3 и 4-й Колхозные пр-ды,
- ул. Коммунистическая
- ул. Компрессорная,
- ул. Комсомольская,
- Конный пер.,
- ул. Кооперативная,
- ул. Коробкова,
- ул. Короленко, 3,
- 2-й и 3-й пр-ды Котовского,
- ул. Котовского,
- ул. Красная Горка,
- ул. Красная, 106,
- ул. Красноармейская,
- ул. Краснова,
- ул. Краснознаменная
- Краснознаменный пр-д,
- ул. Красносельская,
- 1, 2 и 3-й Красносельские пр-ды,
- ул. Крупской,
- ул. Крымская,
- ул. Кузнецкая,
- ул. Кулакова,
- ул. Кулибина,
- ул. Куприна,
- ул. Кураева,
- ул. Лагерная,
- пр-д Лажечникова,
- ул. Лажечникова,
- ул. Лазо,
- ул. Лебедевская,
- ул. Ленина,
- ул. Леонова,
- ул. Либерсона,
- ул. Литвинова Поляна,
- пр-д Литвинова,
- ул. Литвинова,
- ул. Литейная,
- 1, 2 и 3-й пр-ды Лобачевского,
- ул. Лобачевского,
- ул. Локомотивная,
- ул. Ломовская,
- 2-й пр-д Ломоносова,
- пр-д Ломоносова,
- ул. Ломоносова,
- ул. Луговая,
- 1-й и 2-й Луговые пр-ды,
- ул. Луначарского,
- ул. Лунинская,
- 1-й и 3-й пр-ды Макаренко,
- ул. Макаренко,
- ул. Максима Горького,
- с 1-го по 10-й Малиновые пр-ды,
- пр-д Маресьева,
- ул. Маресьева,
- пл. Маршала Жукова, 4,
- 1, 2 и 3-й пр-ды Матросова,
- пр-д Матросова,
- ул. Матросова,
- ул. Машиностроительная, 39,
- ул. Маяковского,
- ул. Мебельная,
- 1, 3 и 4-й пр-ды Мебельные,
- ул. Межрайонная,
- ул. Мельничная,
- ул. Менделеева,
- пр-д Металлистов,
- ул. Металлистов,
- ул. Мирская,
- ул. Можайского,
- 1-й и 3-й пр-ды Можайского,
- ул. Мокшанская,
- 1-й и 2-й пр-ды Молокова,
- ул. Молокова,
- 1, 2 и 3-й пр-ды МОПРа,
- пр-д МОПРа,
- ул. Моршанская,
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- ул. Набережная реки Суры,
- ул. Насосная,
- ул. Нахимова, 14в,
- пр-д Некрасова,
- ул. Некрасова,
- пр-д Нестерова,
- ул. Нестерова,
- ул. Новая,
- ул. Ново-Гражданская,
- ул. Ново-Казанская,
- ул. Ново-Озерная,
- ул. Ново-Приютская,
- ул. Ново-Прогонная,
- ул. Ново-Черкасская,
- 1, 2, 3-й Новые пр-ды,
- ул. Новый Кавказ,
- ул. Овощная,
- 1-й и 3-й пр-ды Огарева,
- ул. Огарева,
- ул. Огородная,
- ул. Озерная,
- Озерный пер.,
- ул. Октябрьская,
- ул. Октября Гришина,
- ул. Осадная,
- ул. Осоавиахимовская,
- 1-й Осоавиахимовский пр-д,
- ул. Островная,
- ул. Островского,
- ул. Отдельная,
- 1-й и 2-й Отдельные пр-ды,
- ул. 1-я и 2-я Офицерские,
- 1, 2, 3 и 4-й Офицерские пр-ды,
- пр-д Павлова,
- ул. Павлова,
- ул. Павлушкина,
- ул. Парковая,
- ул. 2-я Партизанская,
- ул. Партизанская,
- ул. Пархоменко,
- ул. Пензенская,
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- ул. Перекоп,
- ул. Перовской,
- ул. Пески,
- ул. Пионерская,
- ул. Планетная,
- 1-й и 2-й Планетные пр-ды,
- Планетный пр-д,
- ул. Плеханова,
- пл. Победы,
- пр. Победы,
- ул. Пограничная,
- Пограничный пр-д,
- 1-й и 3-й Подгорные пр-ды,
- Подгорный пер.,
- ул. Пожарского,
- ул. Пойменная,
- ул. Полевая,
- ул. Полины Осипенко ул, д.2
- ул. Полярная, 6,
- 1-й Полярный пр-д,
- ул. Поселковая,
- ул. Почивалина,
- ул. Правды,
- Привокзальная площадь,
- ул. Придорожная,
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- пр-д Пушкина,
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- ул. Сборная,
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- ул. Свердлова,
- ул. Светлая,
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- 1-й и 2-й Севастопольские пр-ды,
- ул. Северная,
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- 1, 2 и 3-й Северополянские пр-ды,
- пр-д Серафимовича,
- ул. Серафимовича,
- ул. Сердобская,
- ул. Серпуховская,
- ул. Славы,
- ул. Славянская,
- 1-й и 2-й Славянские пр-ды,
- ул. Слесарная,
- СНТ Южный,
- Совхоз Победа,
- ул. Совхозная,
- Совхозный пр-д,
- ул. Солдатская,
- 1-й и 2-й Солдатские пр-ды,
- ул. Сормовская,
- ул. Сортировочная,
- 1, 2 и 3-й Сортировочные пр-ды,
- 1, 2, 5 и 6-й Средние пр-ды,
- ул. Средняя,
- СТ Энергетик-2, д. 28,
- ул. Ставского,
- ул. Стадионная,
- пр-д Станюковича,
- ул. Станюковича,
- ул. Староречная,
- ул. Старо-Черкасская,
- ул. Стрелочная,
- ул. Стрельбищенская,
- ул. Строителей,
- ул. Суворова,
- ул. Сумская,
- Сумской пр-д,
- пр-д Сурикова,
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- ул. Сурская,
- ул. Тагильская,
- ул. Тамбовская,
- ул. Тарханова,
- ул. Татлина,
- Театральный пр-д,
- ул. Тельмана,
- ул. Теплова,
- ул. Терновского
- ул. Территория Депо-1,
- территория Совхоза Победа, уч. 2, д. 74,
- 2-й пр-д Тимирязева,
- пер. Тимирязева,
- ул. Тимирязева,
- ул. Тиражная,
- пр-д Титова,
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- ул. Токарная,
- 1-й и 2-й Токарные пр-ды,
- ул. Толстого,
- ул. Транспортная,
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- ул. Тухачевского,
- ул. Угловая,
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- ул. Совхозная,
- ул. Уральская,
- ул. Урицкого,
- ул. Ухтомского,
- ул. Фабричная,
- ул. Фестивальная, 1,
- 1, 2 и 3-й Фестивальные пр-ды,
- ул. Физкультурная, 7,
- ул. Фрунзе,
- пер. Фурманова,
- ул. Фурманова,
- ул. Циолковского,
- 2-й пр-д Чаадаева,
- ул. Чаадаева,
- ул. Чайковского,
- ул. Чапаева,
- пр-д Челюскина,
- ул. Челюскина,
- ул. Черняховского,
- ул. Чехова,
- ул. Чкалова,
- ул. Шевченко,
- ул. Шмидта,
- ул. Шоссейная,
- пр-д Щербакова,
- ул. Щербакова,
- ул. Щорса,
- 1-й и 2-й пр-ды Яблочкова.
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