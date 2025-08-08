Город

«Рисан» занесен в Галерею почета строителей Пензенской области

Строительная группа «Рисан» и сотрудники холдинга занесены в Галерею почета строителей Пензенской области в преддверии профессионального праздника. Торжественная церемония открытия Доски почета состоялась на площади Маршала Жукова в Пензе в пятницу, 8 августа.

В который раз на ней - коллектив в лице генерального директора Сергея Лисовола. Также присутствуют передовики: энергетик Андрей Трубицын и инженер-строитель Алексей Сидоров.

Обращаясь к собравшимся на церемонии, председатель областного правительства Николай Симонов отметил, что День строителя празднует вся страна, потому что все вокруг - дело рук представителей отрасли.

«Без вашего труда невозможны жизнь и дальнейшее развитие. Строитель - одна из самых важных и уважаемых профессий», - отметил он.

В ходе мероприятия вручены и другие важные награды. Почетную грамоту Минстроя Российской Федерации получил каменщик Иван Афтаев, который в сентябре представит Поволжье на федеральном этапе конкурса профмастерства в Санкт-Петербурге.

Еще троим представителям «Рисана» объявлены благодарности Минстроя Российской Федерации: производителю работ Андрею Фетисову, заместителю генерального директора по проектированию Людмиле Иоффе, производителю работ Дмитрию Догадину.

Почетную грамоту губернатора Пензенской области получил руководитель отдела продаж Андрей Усейнов, а благодарности главы региона удостоился начальник производственно-технического отдела (ПТО) Александр Пчелинцев.

Кроме того, почетными знаками Российского союза строителей награждены финансист Людмила Бокова, заместитель начальника отдела снабжения Ольга Маркина и руководитель направления «Монолит» Екатерина Пособнова.

Почетные грамоты Российского союза строителей вручены производителю работ Александру Чекураеву, инженеру сметно-договорного отдела Любови Бабышиной, инженеру ПТО Олегу Седову. Нагрудные знаки к званию ассоциации «Национальное объединение строителей» «Лучший инженер» получили производитель работ Иван Осин и геодезист Сергей Шмагин.

