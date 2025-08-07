В компании «Рисан» объяснили, почему не делают акции на квартиры

07.08.2025 | 16:14

Строительная группа «Рисан» не делает акций со скидками в сотни тысяч рублей на квартиры, чтобы не обесценивать свой продукт. Об этом заявил руководитель отдела продаж Андрей Усейнов.

«Мы наблюдаем за практикой коллег по рынку и видим, что такие «спецпредложения» вызывают много недоумения у тех, кто уже купил квартиру ранее, и даже отказы от сделок, чтобы перезаключить договор с новой ценой. И реакцию людей можно понять - с чего вдруг та или иная квартира там резко дешевеет?» - пояснил он.

По мнению руководителя отдела продаж «Рисана», уверенность в цене квартиры более важна для клиентов.

«Наши будущие жители абсолютно уверены, что приобретают ликвидную недвижимость, которая со временем будет только расти в цене, но никак не дешеветь. Представьте, что вы хотите продать купленную ранее квартиру, а точно такая же от застройщика теперь резко упала в цене», - добавил Андрей Усейнов.

Он уточнил, что цена квадратного метра в проектах «Рисана» сформирована на основе финансовой модели, которая не включает скидки.

«На этапе разработки каждого жилого дома просчитывается стоимость строительства, маржинальность проекта. Мы не добавляем к цене на старте запас, с которого можно делать скидку. Любой менеджер может четко ответить на вопрос «За что такие деньги?»: за закрытый двор, озеленение, качественное оборудование на детских площадках, долговечные материалы, красивые холлы и еще многие преимущества, которые заложены в проектах «Рисана», - рассказал руководитель отдела продаж.

Андрей Усейнов добавил, что квартира в «Рисане» представляет длительную ценность для человека - он попадает в среду людей с общими взглядами, уверен в качественном профессиональном обслуживании и надежности дома, построенного по всем правилам.

«Покупая квартиру от «Рисана», клиент обретает не только квадратные метры, но и качественно новый уровень жизни», - отметил он.

