Город

В компании «Рисан» объяснили, почему не делают акции на квартиры

Печать
Telegram

Строительная группа «Рисан» не делает акций со скидками в сотни тысяч рублей на квартиры, чтобы не обесценивать свой продукт. Об этом заявил руководитель отдела продаж Андрей Усейнов.

«Мы наблюдаем за практикой коллег по рынку и видим, что такие «спецпредложения» вызывают много недоумения у тех, кто уже купил квартиру ранее, и даже отказы от сделок, чтобы перезаключить договор с новой ценой. И реакцию людей можно понять - с чего вдруг та или иная квартира там резко дешевеет?» - пояснил он.

По мнению руководителя отдела продаж «Рисана», уверенность в цене квартиры более важна для клиентов.

В компании «Рисан» объяснили, почему не делают акции на квартиры

«Наши будущие жители абсолютно уверены, что приобретают ликвидную недвижимость, которая со временем будет только расти в цене, но никак не дешеветь. Представьте, что вы хотите продать купленную ранее квартиру, а точно такая же от застройщика теперь резко упала в цене», - добавил Андрей Усейнов.

Он уточнил, что цена квадратного метра в проектах «Рисана» сформирована на основе финансовой модели, которая не включает скидки.

«На этапе разработки каждого жилого дома просчитывается стоимость строительства, маржинальность проекта. Мы не добавляем к цене на старте запас, с которого можно делать скидку. Любой менеджер может четко ответить на вопрос «За что такие деньги?»: за закрытый двор, озеленение, качественное оборудование на детских площадках, долговечные материалы, красивые холлы и еще многие преимущества, которые заложены в проектах «Рисана», - рассказал руководитель отдела продаж.

Андрей Усейнов добавил, что квартира в «Рисане» представляет длительную ценность для человека - он попадает в среду людей с общими взглядами, уверен в качественном профессиональном обслуживании и надежности дома, построенного по всем правилам.

«Покупая квартиру от «Рисана», клиент обретает не только квадратные метры, но и качественно новый уровень жизни», - отметил он.

Ознакомиться с проектами «Рисана» можно на сайте risan-penza.ru, а также на персональной консультации с менеджером в любом офисе продаж. Для назначения удобного времени следует позвонить по телефону 51-51-51.

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В., ИНН 583600095981.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте