Минус 615 тысяч рублей: квартира недели в ЖК «Баланс»

04.08.2025 | 15:17

С 4 по 10 августа в акции «Время выгодных решений» участвует квартира площадью 67,4 кв. м. Она расположена в жилом комплексе «Баланс» в Ближнем Арбекове.

«Баланс» - это кирпичные дома, тихий огороженный двор без машин и все многообразие городской инфраструктуры в шаговой доступности.

До 10 августа включительно цена на акционную квартиру снижена на 10%, это более 615 тысяч рублей. В ней просторные изолированные комнаты, удобная прихожая и функциональная кухня с выходом на лоджию.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате. Записаться на консультацию можно по телефону 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.