Общество

Пензенцам стоит остерегаться финансовых пирамид

За первые 6 месяцев 2025 года на территории страны выявили 2 328 субъектов с признаками финансовой пирамиды. Это в 1,4 раза больше, чем за тот же период 2024-го, рассказали специалисты Банка России.

«99% действовали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов. Многие из них предлагали быстрый и гарантированный доход от вложений в криптовалюты и криптоактивы - более 1 000 проектов», - говорится в сообщении.

Другие схемы обещали быстрый заработок от инвестиций в драгметаллы, сырье и бизнес.

В большинстве случаев людям предлагали вкладываться в проект, используя криптовалюту или иностранные платежные сервисы.

В 2024 году с января по сентябрь в Пензенской области выявили 7 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке - 2 пирамиды и 5 кредиторов.

