В ПФО переходят на альтернативные платежные инструменты

Результаты опроса ВТБ показали, что за последний год каждый второй респондент из Приволжского федерального округа стал реже использовать наличные. Респонденты отметили, что выбирают платежный инструмент в зависимости от суммы трат.
При покупках на сумму до 3 000 рублей чаще всего к СБП прибегают жители ПФО в возрасте 26-34 лет, а оплата через pay-сервисы особенно популярна среди клиентов 35-44 лет.
При оплате до 100 000 рублей к СБП активнее подключается как молодежь 18-25 лет, так и россияне постарше (26-34 лет). Биометрией для таких покупок пользуется каждый десятый в возрасте от 26 до 34 лет.
Оплачивать покупки дороже 100 000 рублей с помощью СБП склонны россияне 26-34 лет, а через pay-сервисы - 35-44 лет.
Основной драйвер роста безналичных платежей - это удобство и скорость, на которые указали 56% респондентов в ПФО. 40% жителей Поволжья ценят альтернативные способы оплаты за выгодные условия, в первую очередь кешбэк и скидки. Каждый четвертый подчеркивает возможность платить в большем количестве мест, а 21% видит преимущество в безопасности и снижении риска кражи карты.
При этом наличные не исчезают из кошельков полностью, но их функция меняется. 41% респондентов из ПФО признались, что используют наличные в качестве подарков, 25% - для чаевых, а 13% рассказали, что наличные помогают им контролировать свои расходы и снижать количество спонтанных покупок.
«Опрос подтверждает устойчивую тенденцию: все больше россиян выбирают безналичные способы оплаты - от СБП до платежных стикеров и pay-сервисов. Люди ценят скорость, удобство и безопасность таких платежей, а наличные все чаще остаются только для особых случаев, например подарков или чаевых. Безналичные платежи становятся не просто технологией, а привычной частью повседневной жизни, и скоро деньги будут дарить не в праздничных конвертах, а отправлять с цифровым поздравлением», - рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
* Исследование проведено среди 1 500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.
Новости по теме
- Пензячка не завершила сеанс в банкомате и потеряла 50 000 рублей
- ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке
- Мошенники все чаще атакуют россиян от имени топ-менеджеров компаний
- В Пензе поинтересовались мнением горожан, где разместить точки Wi-Fi
- Стало известно, как уменьшить налог на проценты по вкладам
- Россиян предупредили о возможных списаниях с банковских карт
- Пенсионными клиентами ВТБ стали более 4 млн человек
- Рынок сбережений вырос на 7% с начала года
- Лимит на число банковских карт могут ввести уже этой зимой
- Голосование по выбору символов для купюры в 500 рублей отменили
Последние новости
- Рост цен на бензин в Пензе связали с осенними полевыми работами
- ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке
- Части россиян придется возвращать поступившие на карту деньги
- Часть россиян освободят от НДФЛ при продаже жилья
- Стало известно, как уменьшить налог на проценты по вкладам
- Губернатор: В регионе собрали более 2 млн тонн сахарной свеклы
- Пенсионными клиентами ВТБ стали более 4 млн человек
- Жители Пензенской области активно оформляют самозапрет на кредиты
- Губернатор: Регион получил высокую оценку от Минфина России
- В регионе в 2026 году хотят повысить прожиточный минимум
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!