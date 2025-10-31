В ПФО переходят на альтернативные платежные инструменты

31.10.2025 | 17:06

Результаты опроса ВТБ показали, что за последний год каждый второй респондент из Приволжского федерального округа стал реже использовать наличные. Респонденты отметили, что выбирают платежный инструмент в зависимости от суммы трат.

При покупках на сумму до 3 000 рублей чаще всего к СБП прибегают жители ПФО в возрасте 26-34 лет, а оплата через pay-сервисы особенно популярна среди клиентов 35-44 лет.

При оплате до 100 000 рублей к СБП активнее подключается как молодежь 18-25 лет, так и россияне постарше (26-34 лет). Биометрией для таких покупок пользуется каждый десятый в возрасте от 26 до 34 лет.

Оплачивать покупки дороже 100 000 рублей с помощью СБП склонны россияне 26-34 лет, а через pay-сервисы - 35-44 лет.

Основной драйвер роста безналичных платежей - это удобство и скорость, на которые указали 56% респондентов в ПФО. 40% жителей Поволжья ценят альтернативные способы оплаты за выгодные условия, в первую очередь кешбэк и скидки. Каждый четвертый подчеркивает возможность платить в большем количестве мест, а 21% видит преимущество в безопасности и снижении риска кражи карты.

При этом наличные не исчезают из кошельков полностью, но их функция меняется. 41% респондентов из ПФО признались, что используют наличные в качестве подарков, 25% - для чаевых, а 13% рассказали, что наличные помогают им контролировать свои расходы и снижать количество спонтанных покупок.

«Опрос подтверждает устойчивую тенденцию: все больше россиян выбирают безналичные способы оплаты - от СБП до платежных стикеров и pay-сервисов. Люди ценят скорость, удобство и безопасность таких платежей, а наличные все чаще остаются только для особых случаев, например подарков или чаевых. Безналичные платежи становятся не просто технологией, а привычной частью повседневной жизни, и скоро деньги будут дарить не в праздничных конвертах, а отправлять с цифровым поздравлением», - рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

* Исследование проведено среди 1 500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.