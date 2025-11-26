Чеширский Кот и Матроскин: названы любимые животные-персонажи россиян

Банк ВТБ совместно с книжным и рекомендательным сервисами провели исследование и выяснили, какие образы животных из литературы любят россияне. Самым популярным персонажем сказок стал Чеширский Кот. Любимым животным из русской литературы респонденты назвали кота Матроскина, а из зарубежной - пантеру Багиру *.
По результатам опроса лидером среди героев сказок стал фантастический Чеширский Кот (38%) из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты: кот ученый (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок моей матушки Гусыни» Шарля Перро.
В топ-3 любимых животных из русской литературы вновь вошли персонажи из семейства кошачьих. На первом месте - обаятельный кот Матроскин (47%), герой повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». На втором - остроумный и красноречивый Кот Бегемот (43%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Замыкает рейтинг котенок по имени Гав (37%) из одноименной книги Григория Остера.
Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила грациозная и мудрая пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. На второй строчке расположилась почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, на третьей - вновь герой «Книги джунглей», храбрый мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%).
Таким образом, по результатам исследования любимые животные россиян - коты из сказок и классических произведений.
«Сказки - одна из первых форм знакомства детей с литературой. Вспоминая филолога Проппа, подчеркивающего их ключевую роль в воспитании детей, считаю, сказочные образы помогают сформировать базовое понимание социальных норм и заложить фундамент культурного кода поколения. Чтение сказок позволяет анализировать жизненные ситуации и поступки героя, понимать его внутреннее состояние, распознавать конфликты и смыслы. Именно сила интеллектуального осмысления отличает литературу от других форм творчества. В своих корпоративных социальных проектах мы нередко используем творческое переосмысление, помогая адаптировать восприятие классики и сохранять культурное наследие России», - прокомментировал член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании «ВТБ - это классика» Дмитрий Брейтенбихер.
* Опрос прошел в ноябре 2025 г. среди 600+ россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем данные были проанализированы. При подсчете все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа «Другое». Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов.
