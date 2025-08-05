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Общество

6 августа в Пензенской области воздух прогреется до +28 °C

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6 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +15...+20 °C, днем воздух прогреется до +23...+28 °C, следующая ночь окажется чуть менее теплой - от +13 до +18 °C.

Направление ветра на протяжении суток будет меняться: в темные часы он подует с запада, в светлые - с северо-запада. Порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что на этой рабочей неделе регион останется во власти атмосферных фронтов циклонического вихря, пришедшего с северной Атлантики, отсюда дожди различной интенсивности и град.

Тем не менее с 5 по 8 августа в области сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

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