6 августа в Пензенской области воздух прогреется до +28 °C

05.08.2025 | 22:00

6 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +15...+20 °C, днем воздух прогреется до +23...+28 °C, следующая ночь окажется чуть менее теплой - от +13 до +18 °C.

Направление ветра на протяжении суток будет меняться: в темные часы он подует с запада, в светлые - с северо-запада. Порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что на этой рабочей неделе регион останется во власти атмосферных фронтов циклонического вихря, пришедшего с северной Атлантики, отсюда дожди различной интенсивности и град.

Тем не менее с 5 по 8 августа в области сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс).