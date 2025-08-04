Прогноз на неделю: температурный режим вернется к норме

04.08.2025 | 15:37

На первой рабочей неделе августа погода в Пензенской области существенно не изменится, констатировали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Регион останется во власти атмосферных фронтов циклонического вихря, пришедшего с северной Атлантики. Поэтому по-прежнему будут идти дожди различной интенсивности, временами с грозами, порывистым ветром, кое-где не исключен град», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Температурный режим, по ее словам, вернется в климатическое «русло»: в дневные часы ожидается до +29...+30 градусов.

В минувшие выходные в то же время ртутные столбики поднимались до +32 градусов, что является превышением нормы.

Предыдущая рабочая неделя, напротив, была сухой, так как долгое время сохранялось господство антициклона.