В Кузнецке подростка подозревают в краже более 800 000 рублей

22.07.2025 | 13:20

16-летнего жителя Кузнецка подозревают в краже со счета более 800 000 рублей.

Как установили следователи, в мае этого года подросток попросил у знакомой ее банковскую карту, так как своей у него не было. Она согласилась и передала в том числе пароль для использования карты с помощью мобильного приложения.

«Подросток за несколько дней похитил с банковского счета знакомой более 834 тысяч рублей. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, осуществляя оплату различных товаров и услуг в личных целях», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В отношении юного кузнечанина возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.

«Принимаются меры к возмещению причиненного материального ущерба», - добавила Татьяна Махницкая.