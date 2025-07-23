Другой взгляд на круассаны: в «Караване» появилась модная новинка

23.07.2025 | 10:01

Гастрономические тренды стремительно меняются, и сеть «Караван» в Пензе держит руку на пульсе. На этот раз шеф-повара вдохнули новую жизнь в классический французский круассан, превратив его в настоящий кулинарный шедевр с неожиданными начинками.

Воздушное слоеное тесто, тающее во рту, теперь дополняют благородная семга, ароматная копченая грудка с хрустящими овощами и другие вкусовые симфонии.

«Караван» предлагает целую гамму изысканных блюд быстрого приготовления. Аппетитные панини «Капрезе» и тортильи, сытные сэндвичи с ветчиной, авторские закрытые бургеры «Барбекю» и, конечно же, фирменный французский хот-дог - каждый найдет лакомство по душе.

«Один маленький кусочек способен перенести вас в уютную парижскую кофейню, на прогулку по улицам Барселоны или берег итальянской Ривьеры. Именно таким должен быть завтрак, обед или ужин: ярким, легким и непременно вдохновляющим», - отметил шеф-повар сети «Караван» Владислав Гаврилюк.

Окунуться в мир гастрономического наслаждения можно не выходя из дома. Все новинки уже доступны в меню сервиса доставки «Торнадо».

Этим летом пензенский «Караван» открыл еще одну страницу в истории гастрономической культуры города, доказав, что классику можно адаптировать к современным трендам.

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