23 июля погода в Пензенской области не изменится

22.07.2025 | 22:00

23 июля в Пензенской области ожидается кратковременный дождь, местами с грозой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +14...+19 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28, следующей ночью ртутные столбики опустятся снова к +14...+19.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, его порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что на этой рабочей неделе регион окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления, пройдут дожди разной интенсивности, кое-где не исключен град.

В старину подмечали: если раскаты грома в этот день гулкие, быть затяжному ливню; если гром тихий и слышен как бы издалека, дождь скоро закончится.