В Пензе хотят обновить плитку в сквере «Кукушка»

23.07.2025 | 08:24

В Пензе планируют отремонтировать сквер «Кукушка». Специалисты обследовали покрытие на территории и пришли к выводу, что оно требует замены.

О сроках ремонта на странице главы города Олега Денисова во «ВКонтакте» спросил пензенец Александр В. Ему ответил представитель управления градостроительства и архитектуры.

«После определения источника финансирования станет возможным обозначить сроки начала работ», - сообщил он.

В управлении уточнили, что заменить плитку намерены именно в этом году.

Ремонта требует и покрытие в сквере Белинского, расположенном напротив драмтеатра. Пензенцы на протяжении уже нескольких лет жалуются в соцсетях, что плитка в плохом состоянии, местами представляет опасность и портит облик города.