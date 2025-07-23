В Пензе хотят обновить плитку в сквере «Кукушка»

В Пензе планируют отремонтировать сквер «Кукушка». Специалисты обследовали покрытие на территории и пришли к выводу, что оно требует замены.
О сроках ремонта на странице главы города Олега Денисова во «ВКонтакте» спросил пензенец Александр В. Ему ответил представитель управления градостроительства и архитектуры.
«После определения источника финансирования станет возможным обозначить сроки начала работ», - сообщил он.
В управлении уточнили, что заменить плитку намерены именно в этом году.
Ремонта требует и покрытие в сквере Белинского, расположенном напротив драмтеатра. Пензенцы на протяжении уже нескольких лет жалуются в соцсетях, что плитка в плохом состоянии, местами представляет опасность и портит облик города.
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