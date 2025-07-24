В пятницу, 25 июля, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.
В ночь на пятницу термометры покажут +13...+18 градусов, в некоторых районах пройдут дождь и гроза.
Днем на улице будет +24...+29. В ночь на пятницу прогнозируется +12...+17 градусов, без осадков.
В народном календаре 25 июля - Прокл Плакальщик. На Руси подмечали: сильная роса и туман поутру на Прокла предвещают ясные дни.
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