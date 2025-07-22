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Спорт

Строительство ФОКа на Шуисте: начался поиск проектировщика

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Во вторник, 22 июля, стартовал электронный аукцион на проектно-изыскательские работы для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса на Медицинской, 1а.

Начальная (максимальная) стоимость - 5 554 337 рублей, говорится на портале госзакупок.

Заказчика (городское управление строительства) интересует модульное спортивное сооружение общей площадью 1 500 кв. м. Разместить его необходимо на земельном участке школы, пропускная способность должна составлять 24 человека за смену, количество смен - 4.

Проект планируют разработать до конца этого года, к возведению самого ФОКа предполагается приступить в 2026-м. В качестве предельной стоимости объекта указаны 306 298 000 рублей.

Жители Шуиста давно ждут появления в микрорайоне спортивного объекта. Место для строительства определили в феврале.

Ранее первый замминистра спорта и физкультуры региона Владислав Чесноков рассказал, что в 2026 году в областном центре могут появиться 2 модульных ФОКа: один из них игровой, а второй - с бассейном. Последний планировали возвести как раз на Шуисте.

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