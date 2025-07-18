В 2025 году в пензенских светофорах должны заменить контроллеры

18.07.2025 | 10:51

В ближайшие годы в Пензе, Заречном и Засечном будут внедрять интеллектуальную транспортную систему (ИТС): светофоры оснастят средствами адаптивного управления, появятся пункты контроля интенсивности потока, которые подключат к центру управления дорожным движением.

«Для этого в текущем году администрациям г. Пензы, г. Заречного и Пензенского района нужно провести большую подготовительную работу, связанную с импортозамещением, а именно мы предлагаем им выполнить работы по замене установленных в светофорах контроллеров зарубежного производства на отечественные - нашего пензенского завода», - заявил директор ГБУ «Безопасный регион» Алексей Тархов.

По его словам, использовать старое оборудование для построения ИТС невозможно по техническим причинам.

В ГБУ подчеркнули, что с развитием ИТС должно ускориться перемещение как общественного, так и личного транспорта.

Кроме того, повысится безопасность. «Внедрение систем координированного управления сокращает число нарушений Правил дорожного движения примерно в 1,5-2 раза, а систем адаптивного управления - в 6 раз», - уточнили в учреждении.