В ДТП на улице Гагарина пострадали четверо мужчин

21.07.2025 | 12:51

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП с участием 1 автомобиля, случившееся в ночь на воскресенье, 20 июля, в Заводском районе.

По предварительным данным, в 1:20 на улице Гагарина неустановленный водитель Dodge Caliber врезался в световую опору.

В салоне находились четверо мужчин, трое из них (38, 36 и 30 лет) серьезно пострадали, их госпитализировали, еще одному (26 лет) медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

Водитель покинул место аварии до приезда инспекторов ДПС.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в Госавтоинспекции.