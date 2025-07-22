Очевидцы сообщили о серьезном ДТП в Нижнеломовском районе

Утром во вторник, 22 июля, рядом в Нижнеломовском районе случилось серьезное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.
Об аварии в Сети рассказали очевидцы, они поделились кадрами с места происшествия. После удара легковой автомобиль превратился в груду металла. Грузовик вылетел за пределы дороги.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС. Часть дороги полностью перекрыли для движения.
Пока официальной информации о случившемся нет, о количестве пострадавших не сообщается.
21 июля на 4-м километре дороги Городище - Никольск в Городищенском районе перевернулась Skoda Octavia. Водитель и его пассажирка скончались на месте от полученных травм.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀