Сетевое издание|18+|Вторник|22 июл 2025|12:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

Очевидцы сообщили о серьезном ДТП в Нижнеломовском районе

Печать
Telegram

Утром во вторник, 22 июля, рядом в Нижнеломовском районе случилось серьезное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

Об аварии в Сети рассказали очевидцы, они поделились кадрами с места происшествия. После удара легковой автомобиль превратился в груду металла. Грузовик вылетел за пределы дороги.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС. Часть дороги полностью перекрыли для движения.

Пока официальной информации о случившемся нет, о количестве пострадавших не сообщается.

21 июля на 4-м километре дороги Городище - Никольск в Городищенском районе перевернулась Skoda Octavia. Водитель и его пассажирка скончались на месте от полученных травм.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте