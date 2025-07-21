На улице Гагарина в Пензе Dodge влетел в столб

В ночь на воскресенье, 20 июля, на улице Гагарина в Пензе легковой автомобиль Dodge врезался в столб (напротив дома № 14 на улице Ленина).
Люди, находившиеся в салоне, оказались заблокированы. Чтобы их вызволить, на место вызвали сотрудников пожарно-спасательного центра (ППСЦ). Сигнал туда поступил в 1:45.
Однако до прибытия специалистов очевидцы самостоятельно извлекли людей из аварийного автомобиля.
«Спасатели отключили АКБ и транспортировали пострадавших в карету скорой помощи», - сообщили в ППСЦ.
По словам очевидцев, в машине находились четыре человека.
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