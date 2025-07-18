На перекрестке в Терновке перекрыли часть дороги

18.07.2025 | 11:39

В Пензе на пересечении улиц Терновского и Терешковой закрыли для транспорта 2 полосы движения в сторону центра.

Внимание на это обратил утром в пятницу, 18 июля, горожанин Игорь Ф. В комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте» мужчина поинтересовался, на какой срок ввели ограничения.

Ему ответил представитель городского управления ЖКХ, пояснив, что на огороженном участке запланированы земляные работы. Завершить их предполагают к вечеру 20-го числа.

«После этого до 24 июля подрядчик полностью восстановит дорожное покрытие в месте проведения работ», - добавили в управлении.

Водителям нужно учитывать данную информацию при построении маршрута.