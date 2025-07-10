В ДТП с автобусами на ул. 8 Марта пострадала пассажирка

10.07.2025 | 16:52

В Госавтоинспекции прокомментировали утреннее ДТП с 2 автобусами, случившееся на улице 8 Марта в Пензе.

По предварительным данным, в 7:20 напротив дома № 3, вблизи остановки «Ул. 8 Марта», столкнулись МАЗ (№ 130) и Yutong (№ 82с). За рулем первого находился 29-летний водитель, вторым управлял 48-летний.

По словам очевидца, «130-й выезжал, 82-й мчался, ну и не поделили дорогу». Из этого следует, что автобус № 82с двигался по главной дороге со стороны «Глобуса», а другой ехал с улицы Карпинского и его шофер должен был уступить.

В результате аварии пострадала пассажирка Yutong - женщина 1964 года рождения. Ее доставили в медицинское учреждение, где она получила необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

«По факту аварии проводится проверка», - сообщили в областной ГАИ.