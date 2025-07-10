На ул. 8 Марта в Пензе в ДТП попали автобусы № 82с и 130

10.07.2025 | 10:53

В четверг, 10 июля, на улице 8 Марта в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.

По словам очевидца, к аварии привела гонка двух автобусов - № 130 и 82с.

«130-й выезжал, 82-й мчался, ну и не поделили дорогу», - рассказал мужчина, на глазах которого это произошло.

Водитель автобуса № 82с двигался по главной дороге со стороны «Глобуса», второй шофер ехал с Карпинского и должен был уступить. После столкновения обе машины встали, не доехав до остановки «Ул. 8 Марта».

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ и карета скорой помощи, однако о пострадавших пока ничего не известно.