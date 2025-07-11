Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 июл 2025|18:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Город

«Рисан» вошел в топ-5 лучших девелоперов в России

Печать
Telegram

Строительная группа «Рисан» в июле поднялась с 6-го на 5-е место в России в рейтинге портала ЕРЗ.РФ по потребительским качествам жилья. Это по-прежнему единственный пензенский девелопер, входящий в федеральный топ-10 лучших застройщиков.

Также «Рисан» стабильно занимает по данному показателю 1-е место в Пензенской области со значительным отрывом от других девелоперов.

Положение каждой компании в этом рейтинге складывается из оценок всех ее жилых комплексов, где есть квартиры в продаже, по 165 важным для потенциального покупателя параметрам. Методология постоянно дорабатывается, чтобы учитывать развитие отрасли и передовые решения.

Жилые комплексы «Рисана» находятся в разных районах Пензы, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант по классу, расположению, масштабу и другим важных характеристикам. Больше информации о проектах компании - на сайте risan-penza.ru.

В региональном топе по потребительским качествам 1-е место занимает премиальный проект Holms Residence, а 2-е - дом бизнес-класса Svoboda в самом центре Пензы.

Оба комплекса распахнули двери для жителей. В них осталось по несколько квартир. Теперь не нужно включать фантазию, чтобы представить, каким будет дом, – можно увидеть своими глазами, прикоснуться к материалам и насладиться свежестью воздуха и запахом только что скошенной травы. Готовые квартиры есть также в квартале «Кантри».

Кроме того, в июле «Рисан» подтвердил неизменно наивысший рейтинг надежности - 5 звезд из 5. Он рассчитывается автоматически на основе накопленной в базе ЕРЗ информации о переносах декларируемой даты ввода жилья за 3 года. Соблюдение сроков свидетельствует о надежности застройщика, что особенно важно при покупке недвижимости на этапе строительства.

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В. ИНН 583600095981.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте