«Рисан» вошел в топ-5 лучших девелоперов в России

11.07.2025 | 12:52

Строительная группа «Рисан» в июле поднялась с 6-го на 5-е место в России в рейтинге портала ЕРЗ.РФ по потребительским качествам жилья. Это по-прежнему единственный пензенский девелопер, входящий в федеральный топ-10 лучших застройщиков.

Также «Рисан» стабильно занимает по данному показателю 1-е место в Пензенской области со значительным отрывом от других девелоперов.

Положение каждой компании в этом рейтинге складывается из оценок всех ее жилых комплексов, где есть квартиры в продаже, по 165 важным для потенциального покупателя параметрам. Методология постоянно дорабатывается, чтобы учитывать развитие отрасли и передовые решения.

Жилые комплексы «Рисана» находятся в разных районах Пензы, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант по классу, расположению, масштабу и другим важных характеристикам. Больше информации о проектах компании - на сайте risan-penza.ru.

В региональном топе по потребительским качествам 1-е место занимает премиальный проект Holms Residence, а 2-е - дом бизнес-класса Svoboda в самом центре Пензы.

Оба комплекса распахнули двери для жителей. В них осталось по несколько квартир. Теперь не нужно включать фантазию, чтобы представить, каким будет дом, – можно увидеть своими глазами, прикоснуться к материалам и насладиться свежестью воздуха и запахом только что скошенной травы. Готовые квартиры есть также в квартале «Кантри».

Кроме того, в июле «Рисан» подтвердил неизменно наивысший рейтинг надежности - 5 звезд из 5. Он рассчитывается автоматически на основе накопленной в базе ЕРЗ информации о переносах декларируемой даты ввода жилья за 3 года. Соблюдение сроков свидетельствует о надежности застройщика, что особенно важно при покупке недвижимости на этапе строительства.

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В. ИНН 583600095981.